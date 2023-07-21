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14:17, 21 июля 2023Бывший СССР

В Кремле сообщили о контактах Путина с Лукашенко

Представитель Кремля Песков: у Путина планируются контакты с Лукашенко

Фото: Gavriil Grigorov/ Kremlin Pool / Globallookpress.com

У президента России Владимира Путина запланированы контакты с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

На вопрос журналистов о том, планируются ли у Путина контакты с Лукашенко, Песков ответил утвердительно. Также он пообещал рассказать о них.

Вопрос был задан в контексте общения Путина с постоянными членами Совета безопасности России. Президент заявил, что Россия всеми средствами ответит на возможную агрессию против Белоруссии.

Также Путин сказал, что чласти Польши рассчитывают вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок» страны. Планы польских лидеров он назвал реваншистскими.

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    Александр Слабиев
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