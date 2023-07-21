МАГАТЭ не получило доступ на крышу реакторов Запорожской АЭС

Гросси: МАГАТЭ все еще ждет доступ на крыши зданий реакторов ЗАЭС для проверки

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) так и не получили доступ на крышу реакторов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для проверки на наличие взрывчатых веществ. Об этом заявил директор агентства Рафаэль Гросси. Сообщение доступно на сайте организации.

Отмечается, что члены МАГАТЭ провели дополнительные инспекции на объекте и не обнаружили взрывчаток, мин или тяжелой военной техники.

Ранее эксперты МАГАТЭ получили дополнительный доступ к объектам ЗАЭС. В рамках осмотра они посетили изолирующие ворота, отделяющие пруд-охладитель от того, что осталось от Каховского водохранилища после разрушения плотины.

