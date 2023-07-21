Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:59, 21 июля 2023Мир

МАГАТЭ не получило доступ на крышу реакторов Запорожской АЭС

Гросси: МАГАТЭ все еще ждет доступ на крыши зданий реакторов ЗАЭС для проверки

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) так и не получили доступ на крышу реакторов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для проверки на наличие взрывчатых веществ. Об этом заявил директор агентства Рафаэль Гросси. Сообщение доступно на сайте организации.

Отмечается, что члены МАГАТЭ провели дополнительные инспекции на объекте и не обнаружили взрывчаток, мин или тяжелой военной техники.

Ранее эксперты МАГАТЭ получили дополнительный доступ к объектам ЗАЭС. В рамках осмотра они посетили изолирующие ворота, отделяющие пруд-охладитель от того, что осталось от Каховского водохранилища после разрушения плотины.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники попытались атаковать военный аэродром в Крыму

    Россияне назвали приемлемую цену для покупки квартиры

    Дружественная России страна отправила гуманитарную помощь Украине

    Выход iPhone 15 оказался под угрозой срыва

    МАГАТЭ не получило доступ на крышу реакторов Запорожской АЭС

    Знакомая рассказала о выбросившем из окна годовалого ребенка россиянине

    Бой в стиле ММА в вагоне московского метро попал на видео

    В ВСУ назвали российский истребитель Су-35 одним из лучших самолетов

    Путин согласился запустить в России новую ипотеку под два процента

    ВСУ обвинили в сокрытии потерь под Артемовском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости