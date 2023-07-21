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13:36, 21 июля 2023Наука и техника

Гормон сна продлил свежесть скоропортящихся продуктов

Food Reviews International: гормон сна мелатонин продлевает свежесть овощей и фруктов

Фото: Scott Warman / Unsplash

Ученые из Университета Эдит Коуэн (Австралия) обнаружили, что гормон сна мелатонин способен продлить свежесть скоропортящихся продуктов, включая овощи и фрукты. Результаты работы опубликованы в журнале Food Reviews International.

По словам авторов исследования, до 44 процентов свежей плодоовощной продукции теряется по пути от фермы к потребителю. Основной причиной этого становится переохлаждение, поскольку чаще всего средняя температура хранения субтропических фруктов и овощей колеблется в пределах четырех-восьми градусов Цельсия, а оптимальная — 10-20 градусов Цельсия.

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Теперь удалось получить ряд доказательств того, что справиться с этой проблемой может помочь мелатонин. Этот гормон присутствует во всех живых организмах для регуляции сна. При взаимодействии с овощами и фруктами он уменьшает последствия переохлаждения и укрепляет мембраны за счет поддержания более высокого уровня антиоксидантов. Кроме того, мелатонин может стать безопасной альтернативой опасным химическим веществам для обработки пищевых продуктов.

В марте российские специалисты из Института теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ) РАН представили способ защиты космонавтов от космической радиации с помощью мелатонина.

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    Елена Апазиди
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