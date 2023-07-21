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19:48, 21 июля 2023Наука и техника

У металлов впервые выявили способность к самовосстановлению

Nature: у металлов впервые выявили способность к самовосстановлению

Фото: Yassine Khalfalli / Unsplash

Ученые из Техасского университета и организации Sandia впервые выявили у металлов способность к самовосстановлению. Использование этого механизма позволит разработать самовосстанавливающиеся двигатели, мосты и самолеты, сократив их износ. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В ходе работы было описано явление, где куски металла трескаются, а затем снова соединяются без какого-либо вмешательства человека.

Впервые теория самовосстановления металлов была выдвинута в 2013 году на основе компьютерного моделирования, которое показало, что при определенных условиях металл должен быть способен «заращивать» трещины, образовавшиеся в результате износа.

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Подтвердить ее удалось случайно в процессе экспериментов, где изначально планировалось оценить, как образуются и распространяются трещины в наноразмерном куске платины, при воздействии специально разработанной техники, позволяющей многократно натягивать концы нанокристаллического металла 200 раз в секунду в условиях вакуума. Примерно через 40 минут испытания один конец трещины снова сросся. Затем эксперимент был воссоздан на компьютерной модели, подтвердив, что явление, наблюдаемое в данном исследовании, было тем же самым, которое описывалось в теории годами ранее.

Многие механизмы этого процесса остаются неизвестными, поэтому в будущем планируется провести множество более подробных исследований.

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    Елена Апазиди
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