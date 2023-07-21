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10:14, 21 июля 2023Россия

В Минцифры назвали сроки начала приема заявок на отсрочку для IT-специалистов

В Минцифры заявили о начале приема заявок на отсрочку от призыва IT-специалистов 24 июля

Фото: Bibhash Banerjee / Unsplash

Для IT-специалистов прием заявок на отсрочку от срочной службы в рамках осеннего призыва начнется 24 июля. Об этом сообщили в Минцифры, передает ТАСС.

Там уточнили, что подать заявку самостоятельно можно до 8 августа через «Госуслуги». При этом оформить отсрочку за IT-специалиста может и организация в случае, если у работника нет личного кабинета на портале или он не отправил данные сам.

Компания обязана проверить данные сотрудников и отправить их в Минцифры до 11 августа, до 31 августа ведомство передаст списки в министерство обороны.

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    Анастасия Шейкина
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