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09:57, 21 июля 2023Россия

В Госдуме назвали сроки начала применения новых норм призывного возраста

Картаполов заявил, что новые нормы призыва заработают с весеннего призыва 2024 года

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Новые нормы призывного возраста начнут работать с весеннего призыва в 2024 году. Такие сроки назвал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его цитирует ТАСС.

Картаполов подчеркнул, что новые нормы призывного возраста не коснутся осеннего призыва 2023 года.

По его словам, комитет нижней палаты парламента поддержал ко второму чтению поправку о том, что границы призывного возраста составят с 18 до 30 лет, а нижний предел не будет повышаться до 21 года.

Повысить призывной возраст в декабре 2022 года предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Он также отметил, что срочники должны иметь возможность перейти на службу по контракту.

14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Тогда предлагалось поэтапно повысить нижний предел призывного возраста с 18 до 21 года для гарантированного получения гражданами среднего и высшего образования, а также верхний предел — с 27 до 30 лет.

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    Анастасия Шейкина
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