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17:25, 14 июня 2023Россия

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста в стране. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«В целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет)», — говорится в пояснительной записке к документу.

Помимо того, законопроект предлагает поднять и верхний предел призывного возраста с 27 до 30 лет. Для этого предусматривается переходный период до 2026 года. В случае принятия инициативы в 2024 году призывной возраст составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года — от 21 года до 30 лет.

13 марта сообщалось о внесении в парламент законопроекта, изменяющего возрастные рамки призыва на срочную службу в армию. Его авторы предлагают одномоментно поднять предельный возраст с 27 до 30 лет. При этом повышение минимального возраста будет производиться поэтапно.

Повысить призывной возраст в декабре 2022 года предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Он также отметил, что срочники должны иметь возможность перейти на службу по контракту.

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    Никита Абрамов
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