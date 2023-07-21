В Молдавии врач отказался лечить русскую пациентку и пригрозил ей автоматом

Sputnik: молдавский врач отказался лечить русскую пациентку и пригрозил ей автоматом

Молдавский врач отказался оперировать русскую пациентку и пригрозил ей автоматом «Калашников». Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

К врачу пришла пациентка, которая поздоровалась с ним по-русски, он же приветствовал ее по-румынски. После этого он заявил, что его это оскорбило и он не будет ее оперировать.

Женщина рассказала, что она русская, родилась и выросла в Молдавии, хотя румынский язык она не знает. Врач ответил, что зря, и посоветовал ей ехать на Украину. Также он упомянул в разговоре автомат «Калашникова» и пригрозил ей им.

Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу посетовал, что жители Гагаузской автономии говорят на русском языке. По словам политика, необходимо помочь гагаузам, создать для них необходимые условия и программы по изучению румынского языка.