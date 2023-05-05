В Молдавии захотели заменить русский язык на румынский

Спикер молдавского парламента Гросу: в Гагаузии нужно бороться с российской пропагандой

Председатель парламента Молдавии, лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу посетовал на то, что жители Гагаузской автономии говорят на русском языке. Своей обеспокоенностью на этот счет он поделился в четверг вечером в эфире телеканала «Vocea Basarabiei».

По его словам, в Гагаузии властям предстоит провести большую работу. «Нам нужно многое наверстать, бороться с российской пропагандой, которая пустила глубокие корни», — заявил он.

По словам политика, необходимо помочь гагаузам, создать для них необходимые условия и программы по изучению румынского языка. Также, по его мнению, нужно провести работу, чтобы жители автономии смогли изучать свой родной, гагаузский, язык, «а не язык иностранного государства».

Председатель парламента подчеркнул, что на принятие этих мер уйдет определенное время, однако он верит в успешный исход.

Ранее Игорь Гросу подтвердил, что за ношение георгиевской ленты в День Победы гражданам грозит штраф. Политик уточнил, что запрет остается в силе, несмотря на уточнение Конституционного суда республики об особых случаях ношения ленты.

Размер штрафа составит от 4,5 до 9 тысяч леев (примерно от 19,6 тысячи рублей до 39,3 тысячи рублей) для физических лиц, а для занимающих ответственные должности — от 9 до 18 тысяч леев (примерно от 39,3 тысячи рублей до 78,7 тысячи рублей).