Молдавский врач объяснил русофобские угрозы пациентке шуткой

Угрожавший автоматом русской пациентке молдавский врач объяснил свои слова шуткой

Молдавский врач Эдуард Чернолев, который в ранее опубликованном видео отказался оперировать русскую пациентку и пригрозил ей автоматом, прокомментировал свои слова в газете Ziarul de Garda.

Он заявил, что разговор шел в шутливой форме, чтобы снять предоперационный стресс у больной. «Ролик был смонтирован, чтобы все выглядело как разжигание ненависти, но мы говорили в первую очередь об операции, о том, как она будет проходить», — сказал молдавский врач.

Он также добавил, что сегодня утром навещал пациентку, которая, по его словам, попросила сделать с ним селфи, поскольку не знала, что иной человек в палате ведет видеосъемку их разговора. «Эти кадры, вероятно, были сделаны с целью опорочить мой имидж или имидж учреждения», — сказал Чернолев.

Ранее в сети опубликовали видео, на котором к молдавскому врачу пришла пациентка. Она поздоровалась с ним по-русски, он же приветствовал ее по-румынски. После этого Чернолев заявил, что его это оскорбило и он не будет ее оперировать.