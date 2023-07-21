Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:22, 21 июля 2023Бывший СССР

Молдавский врач объяснил русофобские угрозы пациентке шуткой

Угрожавший автоматом русской пациентке молдавский врач объяснил свои слова шуткой

Фото: Robin Worrall / Unsplash

Молдавский врач Эдуард Чернолев, который в ранее опубликованном видео отказался оперировать русскую пациентку и пригрозил ей автоматом, прокомментировал свои слова в газете Ziarul de Garda.

Он заявил, что разговор шел в шутливой форме, чтобы снять предоперационный стресс у больной. «Ролик был смонтирован, чтобы все выглядело как разжигание ненависти, но мы говорили в первую очередь об операции, о том, как она будет проходить», — сказал молдавский врач.

Он также добавил, что сегодня утром навещал пациентку, которая, по его словам, попросила сделать с ним селфи, поскольку не знала, что иной человек в палате ведет видеосъемку их разговора. «Эти кадры, вероятно, были сделаны с целью опорочить мой имидж или имидж учреждения», — сказал Чернолев.

Ранее в сети опубликовали видео, на котором к молдавскому врачу пришла пациентка. Она поздоровалась с ним по-русски, он же приветствовал ее по-румынски. После этого Чернолев заявил, что его это оскорбило и он не будет ее оперировать.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-министра обороны ДНР Стрелкова задержали в Москве

    В России начались продажи необычного смартфона

    Адвокат рассказал о задержании экс-министра обороны ДНР Стрелкова

    Российские производители спецтехники пожаловались на китайских конкурентов

    Стало известно об угрозах в адрес уволенного Зеленским посла Украины в Лондоне

    Названа стоимость замены аккумулятора Tesla

    В Голливуде переносят премьеру «Дюны» и «Аквамена». Какие еще фильмы пострадают от забастовки актеров?

    Молдавский врач объяснил русофобские угрозы пациентке шуткой

    Минобороны заявило о пресечении деятельности украинской ДРГ в ДНР

    Врач назвал россиянкам опасную для здоровья популярную модель купальника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости