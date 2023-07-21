В доме россиян обвалились пол и стены

В Калуге в многоквартирном доме обвалились пол и стены, жильцы остались без света и воды

В Калуге в многоквартирном доме обвалились пол и стены, а жильцы оставить без света, газа и воды. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Речь идет о доме №25 на улице Академика Королева, который занесен в реестр объектов культурного наследия. В 2018 году его признали аварийным и подлежащим реконструкции после того, как кирпич упал на голову ребенка на лестничной клетке. Жильцов обещали расселить до 19 августа 2021 года, но этого так и не произошло — комиссия решила перенести срок на 2026 год.

Тогда владельцы квартир обратились в прокуратуру и потребовали провести проверку. Они пожаловались на проваливающийся пол в туалете и отслоившуюся до кирпича штукатурку на стенах. Кроме того, на цокольном этаже прогнулся потолок, а рядом с проводкой начала течь вода. Специалисты даже не смогли ознакомиться с состоянием кровли — выход на нее посчитали крайне опасным для жизни.

«До расселения власти обязаны приглядывать за состоянием нашего дома. Но никакого ремонта не было. Прокуратура подтвердила, что дата расселения перенесена неправомерно. Было два суда. Теперь расселение запланировано на 2024 год», — рассказали жильцы.

На полгода, которые остались до расселения, россиянам предложили переехать в бараки с клопами и одним душем на пять этажей. Усложняется ситуация тем, что в доме-памятнике, который признали аварийным, отключили газ, воду и свет. В результате квартиранты и собственники вынуждены жить на дачах или у родственников.

Ранее часть крыши дома-памятника архитектуры обвалилась в городе Минусинске Красноярского края. Речь идет о доходном доме Никона Смирнова XIX века постройки. Весной 2022 года крыша здания загорелась, теперь обрушился потолок в одном из кабинетов. При этом рабочие заявили, что реставрационные работы коснулись только фасада дома.

