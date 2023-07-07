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10:19, 7 июля 2023Среда обитания

Крыша памятника архитектуры обвалилась в российском городе

Крыша здания Управления образования города Минусинск обвалилась

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В городе Минусинск в Красноярском крае обвалилась часть крыши здания Управления образования. Чрезвычайное происшествие стало вторым с начала проведения реставрационных работ на памятнике архитектуры, сообщает «Взгляд Инфо».

Речь идет о доходном доме Никона Смирнова XIX века постройки. Весной 2022 года крыша здания загорелась, теперь обрушился потолок в одном из кабинетов. При этом рабочие заявили, что реставрационные работы коснулись только фасада дома.

По данным издания, пострадавших нет. Обрушение произошло ночью, когда сотрудники Управления образования российского города не находились в помещении. Временно оставшиеся без кабинета работники ожидают на улице дальнейших распоряжений, работа в остальных частях здания проходит в штатном режиме.

В феврале в Красноярске обрушился потолок в квартире, где проживала семья с ребенком. Поломка произошла в результате разрушения деревянных балок. Потолок рухнул в спальне, никто из жильцов не пострадал. Квартиру посетили рабочие, которые восстановили тепловой контур и собрали мусор.

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    Александра Качан
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