В российском городе в квартире семьи с ребенком рухнул потолок

В Красноярске в квартире, где проживает семья с ребенком, рухнул потолок

В Красноярске в квартире, в которой живет семья с ребенком, обрушился потолок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Инцидент на четвертом этаже дома 1953 года постройки, расположенного в российском городе по адресу Железнодорожный район, улица Карла Маркса, 132, произошел в воскресенье, 12 февраля, однако известно о нем стало лишь днем позднее. В результате разрушения деревянных балок обвалился потолок спальни в трехкомнатной квартире. При этом никто из жильцов не пострадал.

Проживающая в проблемной квартире семья не согласилась переехать в помещение маневренного фонда. В день инцидента квартиру посетили рабочие, которые восстановили тепловой контур и собрали весь мусор.

В краевой прокуратуре, начавшей проверку по факту происшествия, выяснили, что дом на улице Карла Маркса не признавался аварийным. Кроме того, капитальный ремонт крыши там не проводился. Соответствующие мероприятия были запланированы лишь на 2041 год.

В январе стало известно, что на новорожденную девочку из Пушкина рухнул потолок в момент, когда она лежала на матрасе на полу. Пострадавшего ребенка экстренно госпитализировали с черепно-мозговой травмой — девочка получила сотрясение головного мозга и несколько гематом.