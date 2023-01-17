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17:15, 17 января 2023Среда обитания

На новорожденного ребенка из Подмосковья рухнул потолок

Новорожденный ребенок из Подмосковья получил сотрясение мозга из-за рухнувшего потолка

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

На новорожденную девочку из Подмосковья рухнул потолок. Инцидент произошел 16 января в поселке Ашукино Пушкинского городского округа, передает «МК».

Пострадавшего ребенка экстренно госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Девочка получила сотрясение головного мозга и несколько гематом. Новорожденная лежала на матрасе на полу, когда на нее обрушился большой фрагмент штукатурки размером с треть комнаты.

19-летняя мать ребенка вместе с сожителем арендует квартиру, в которой произошел инцидент. Семья считается неблагополучной и состоит на учете у детских инспекторов.

В декабре 2022 года потолок рухнул в квартире многодетной матери из города Дзержинск Нижегородской области. В момент происшествия хозяйка жилья Екатерина находилась на работе, а ее пятеро детей — в соседней комнате. Вернувшись домой, россиянка обнаружила, что на кухне обрушилась штукатурка и другие части потолка. Из-за упавшего потолка в квартиру начала попадать вода, которая позже проникла к соседям. Семье пришлось переехать в общежитие.

Александра Качан
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