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09:24, 21 июля 2023Мир

В США отреагировали на ядерные угрозы КНДР

США предупредили КНДР, что угроза применения ядерного оружия является опрометчивой

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

США отреагировали на заявления Северной Кореи и предупредили КНДР, что угроза применения ядерного оружия является опрометчивой. Об этом сообщает Bloomberg.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отстояла первый за четыре десятилетия заход в порт Южной Кореи американской подводной лодки, предназначенной для запуска баллистических ракет с ядерными боеголовками. Американский представитель назвала северокорейскую риторику «невероятно опасной».

Ранее министр обороны республики Кан Сун Нам заявил, что заход стратегической подводной лодки ВМС США в Южную Корею может стать условием применения ядерного оружия со стороны КНДР. По его словам, повышенная видимость развертывания стратегических средств может подпадать под условия применения ядерного оружия.

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    Виктория Кондратьева
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