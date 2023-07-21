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05:01, 21 июля 2023Забота о себе

Испытывающим неловкость при оральном сексе дали совет

Сексопатолог Миано: справиться с неловкостью при оральном сексе поможет прелюдия

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Справиться со стеснением при оральном сексе помогут самоанализ и длительная прелюдия, уверена сексопатолог Лаура Миано. Такой совет она дала в беседе с изданием Fashion Journal.

Как отметила Миано, оральный секс до сих пор стигматизирован, поэтому всем испытывающим неловкость при такой форме близости, особенно при парной оральной стимуляции в позе 69, стоит задуматься о причинах возникновения подобных чувств. Сексопатолог рекомендовала поразмыслить о причинах решения попробовать оральный секс и понять, действительно ли это то, чего хотят оба партнера. Соглашаться на любые эксперименты в постели стоит только добровольно, подчеркнула специалистка.

Вы можете быть сексуально позитивным, возбужденным и любознательным, даже не пробуя позу 69. Не нужно поддаваться культурному давлению

Лаура Мианосексопатолог

Всем, кто действительно хочет попробовать оральный секс, Миано предложила перестать относиться к этому процессу излишне серьезно и беспокоиться по поводу недостатка опыта, так как это только мешает получить удовольствие от близости.

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Также специалистка посоветовала уделить больше времени прелюдии, прежде чем переходить непосредственно к оральному сексу. Это необходимо, чтобы создать соответствующее настроение и чтобы каждый из партнеров успел хорошо возбудиться.

Как только решитесь заняться парным оральным сексом, не ограничивайтесь только зоной гениталий. Во время стимуляции дотрагивайтесь до ягодиц партнера, используйте пальцы и ладони

Лаура Мианосексопатолог

Если же страх и неловкость при оральном сексе вызваны опасением устать до того, как партнер достигнет оргазма, можно использовать как часть любовной игры различные игрушки из магазина для взрослых — они дадут время на передышку, а заодно разнообразят эту форму близости, добавила Миано.

Ранее психолог и сексолог Олеся Полевичок назвала основные преимущества интимной близости утром. В частности, секс после пробуждения дарит заряд бодрости и позитива на весь день, уверена специалистка.

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    Наталья Обрядина
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