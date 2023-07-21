Пентагон сообщил о краже и попытках продать поставленное Украине оружие

CNN: Пентагон узнал, что часть поставленных Киеву вооружений похищена торговцами оружием

Пентагон узнал, что часть поставленных Киеву вооружений была похищена торговцами оружием. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет, полученный согласно закону о свободе информации.

В отчете генерального инспектора американского оборонного ведомства приводятся случаи попыток украсть и продать переданное на Украину снаряжение.

Так, в июне прошлого года группа злоумышленников, выдавая себя за сотрудников гуманитарной миссии, похитила бронежилеты на сумму почти 17 тысяч долларов. В августе бойцы добровольческого батальона украли 60 винтовок и тысячу патронов. Их хранили на складе, предположительно, чтобы перепродать на черном рынке.

В документе освещается период с февраля по сентябрь 2022 года. Отмечается, что попытки преступников пресекли украинские спецслужбы. При этом в отчете сказано, что Киев не смог произвести требуемый мониторинг использования военной техники, которую США направили в 2022 финансовом году.

Также сообщается, что Соединенные Штаты не могли отслеживать и контролировать все переданное вооружение согласно закону о контроле экспорта, из-за ограниченного присутствия на Украине.

Генеральный инспектор уточнил, что вертолеты и ракеты проще отслеживать благодаря системам разведки, однако с приборами возникают сложности.

Ранее нидерландская газета NRC Handelsblad допустила использование переданного Киеву оружия против Запада после окончания конфликта на Украине. Так, вооружение может попасть на черные рынки, и как следствие, не в те руки, что вызывает обеспокоенность среди экспертов по безопасности.