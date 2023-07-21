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04:39, 21 июля 2023Интернет и СМИ

Пентагон сообщил о краже и попытках продать поставленное Украине оружие

CNN: Пентагон узнал, что часть поставленных Киеву вооружений похищена торговцами оружием

Фото: Unsplash.com

Пентагон узнал, что часть поставленных Киеву вооружений была похищена торговцами оружием. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет, полученный согласно закону о свободе информации.

В отчете генерального инспектора американского оборонного ведомства приводятся случаи попыток украсть и продать переданное на Украину снаряжение.

Так, в июне прошлого года группа злоумышленников, выдавая себя за сотрудников гуманитарной миссии, похитила бронежилеты на сумму почти 17 тысяч долларов. В августе бойцы добровольческого батальона украли 60 винтовок и тысячу патронов. Их хранили на складе, предположительно, чтобы перепродать на черном рынке.

В документе освещается период с февраля по сентябрь 2022 года. Отмечается, что попытки преступников пресекли украинские спецслужбы. При этом в отчете сказано, что Киев не смог произвести требуемый мониторинг использования военной техники, которую США направили в 2022 финансовом году.

Также сообщается, что Соединенные Штаты не могли отслеживать и контролировать все переданное вооружение согласно закону о контроле экспорта, из-за ограниченного присутствия на Украине.

Генеральный инспектор уточнил, что вертолеты и ракеты проще отслеживать благодаря системам разведки, однако с приборами возникают сложности.

Ранее нидерландская газета NRC Handelsblad допустила использование переданного Киеву оружия против Запада после окончания конфликта на Украине. Так, вооружение может попасть на черные рынки, и как следствие, не в те руки, что вызывает обеспокоенность среди экспертов по безопасности.

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    Марина Совина
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