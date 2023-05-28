Газета NRC предрекла попадание переданного Западом Киеву оружия на черные рынки

В Европе допустили использование переданного Киеву оружия против Запада после окончания конфликта на Украине. Подобное развитие событий предсказала нидерландская газета NRC Handelsblad.

Авторы материала задались вопросом, что произойдет с техникой после ее передачи Вооруженным силам Украины. Они не исключили, что оружие может попасть на черные рынки, и как следствие, не в те руки, что вызывает обеспокоенность среди экспертов по безопасности.

Газета напомнила, что в прошлом году генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток заявлял о том, что все украинское оружие достанется преступникам через нелегальные каналы, как это было в других конфликтах.

Обозреватели привели в пример последствия поставок вооружений в Афганистан, после чего оно попало в руки талибов («Талибан», запрещенная в России террористическая организация), а также рост незаконной торговли оружием после балканских войн в 1990-х годах.

По словам авторов материала, нет никаких гарантий, что вся военная техника останется на Украине, хотя Нидерланды пытаются обеспечить это посредством договоренностей с Киевом о том, что она не может передаваться или перепродаваться третьим сторонам без письменного разрешения.

В апреле американский журналист Сеймур Херш, известный своими разоблачительными расследованиями, рассказал об утечке поставляемого США на Украину оружия. По его словам, американские поставки вооружения Украине начали расхищать в самом начале спецоперации, когда они поступали в Польшу, Румынию и другие страны Европы.