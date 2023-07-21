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08:00, 22 июля 2023Россия

Россиянам объяснили правила начисления отпускных

Юрист Виноградов: уходить в отпуск с пятницы выгоднее по деньгам

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Бухгалтерия начисляет отпускные по специальной формуле. Если ее знать, это поможет не только спланировать отпуск, но и проверить, верно ли организация рассчитала выплаты. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

«Не стоит забывать, что отпускные — это не бонус к зарплате, а ее часть, которую выплачивают заранее. То есть после отпуска сотруднику выплатят зарплату не за весь месяц, а только за тот период, который он провел на работе», — объяснил юрист.

При этом рассчитывается размер отпускных не так, как размер зарплаты. Зарплату начисляют за отработанные дни, а отпускные — за календарные, которые умножают на среднедневной заработок

Вадим Виноградовдекан факультета права НИУ ВШЭ, профессор

Примерный размер отпускных считается просто: нужно разделить зарплату на 29,3 — это среднее количество дней в месяце — и умножить на количество дней отпуска, рассказал специалист.

«Чтобы посчитать сумму вплоть до рубля потребуется использование другой формулы. О = СДД х КДО, где О — отпускные, СДД — среднедневной доход, КДО — количество дней отпуска. Среднедневной доход посчитать самостоятельно довольно сложно: нужно определить состав выплат и расчетный период. Эту сумму рекомендую уточнить в бухгалтерии», — рассказал Вадим Виноградов.

Также можно немного выиграть в деньгах, если уйти в отпуск не в начале новой недели, а в конце предыдущей, посоветовал декан ВШЭ.

Немного выиграть в деньгах при уходе в отпуск можно, если взять его с пятницы по воскресенье или с субботы по понедельник. За выходные вы получите деньги, которые не учитываются в зарплате

Вадим Виноградовдекан факультета права НИУ ВШЭ, профессор

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