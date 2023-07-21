Россиянам дали советы по планированию семейного бюджета

Финансовый эксперт Волкова: при планировании семейного бюджета следует идти на компромиссы

При планировании семейного бюджета россиянам следует придерживаться ряда правил, чтобы не столкнуться с убытками. К ним относятся необходимость поиска компромиссных решений, максимальная вовлеченность в составление бюджета всех членов семьи и другие. Об этом рассказала сертифицированный финансовый консультант Татьяна Волкова, советы эксперта приводят «Известия».

В настоящее время существует три главных типа семейного бюджета — общий, смешанный и раздельный. Первый подразумевает общие доходы и расходы, второй — раздельные части статей бюджета и общую (коммунальные платежи, накопления на большие цели и так далее), а третий — наличие брачного договора, в котором обычно прописываются все активы супругов.

Однако вне зависимости от выбранного типа бюджета россиянам следует заранее выбрать лицо, которое будет отвечать за принятие решений. Кроме того, необходимо максимально упростить сбор информации, используя соответствующие онлайн-приложения на смартфоне, при помощи которых можно будет синхронизировать расходы.

При этом одним из ключевых правил планирования бюджета является выделение ключевых статей доходов и расходов — так будет проще избежать финансовых проблем. В то же время необходимо учитывать и переменные статьи расходов, которые включают в себя траты на отпуск, страховки и другие пункты. При этом приоритет стоит отдавать планированию суммарных затрат за определенный период времени, а не доходов, заключила аналитик.

Ранее россиянам дали советы для грамотного инвестирования. Помочь получить максимальную выгоду от вложений денежных средств должно составление целей и портфеля активов. Не менее важными факторами станет проведение инвентаризации активов, список и доли которых необходимо периодически менять на фоне изменений на глобальном рынке, а также конечная фиксация прибыли.