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14:55, 20 июля 2023Экономика

Россиянам дали советы для грамотного инвестирования

Эксперт Островский: составление целей и портфеля активов помогут грамотно инвестировать
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Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Прежде чем начать инвестировать, россиянам следует составить правильную стратегию для вложения денег. Для этого необходимо выполнить ряд условий, приводят слова специалиста департамента стратегических исследований Total Research Ярослава Островского «Известия».

На первом этапе необходимо составить список целей инвестирования, то есть определить размер вкладываемых средств и конечные сроки. Без этих условий процесс вложения средств может превратиться в азартную игру по типу казино. Следующим шагом станет формирование портфеля, которое включает в себя выбор конкретных рынков и типов ценных активов. При этом важно создать правильные пропорции, чтобы обеспечить высокий уровень доходности с учетом инфляционных рисков. Важно помнить, что расчетная потенциальная прибыль должна быть больше возможных убытков — в противном случае вложения могут сгореть.

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Следующим шагом, по мнению эксперта, должна стать инвентаризация активов, список и доли которых необходимо периодически менять на фоне изменений на глобальном рынке. Конечным пунктом грамотного инвестирования является фиксация прибыли. На этом этапе инвестор должен выгодно продать активы с учетом расчетных целей, расформировать портфель и вывести полученные от продажи средства с брокерского на банковский счет, заключил аналитик.

Ранее россиянам дали советы по валютным сбережениям, согласно которым не следует покупать доллары и евро во время резкого ослабления курса рубля, а затем продавать свои валютные сбережения. Это обусловлено в первую очередь высокой волатильностью российской валюты, из-за чего предугадать дальнейший откат становится сложно.

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    Анатолий Акулов
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