Россиянам дали совет по валютным сбережениям

Экономист Григорьев посоветовал россиянам не покупать валюту на росте курса

Покупать доллары и евро во время резкого ослабления курса рубля, а также продавать свои валютные сбережения не стоит, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он дал совет россиянам по поводу накоплений и инвестиций в евро и доллары.

Валюту покупать на росте курса никогда не стоит. Это можно делать только в том случае, если у человека есть валютные обязательства, и у него нет другой возможности, кроме как заплатить сейчас. Покупать на росте не стоит, потому что будет откат. Сложно спрогнозировать, насколько быстро он произойдет, но он произойдет Владимир Григорьев кандидат экономических наук

«Если у человека есть валютные сбережения, я бы не спешил с продажей. Курс рубля, несмотря на то что сейчас совершенно другая экономическая реальность, чем была до начала СВО, остается очень волатильным. Год назад доллар стоил 60, сейчас больше 90, здесь возможны любые качели — и в сторону укрепления, и обратно», — сказал экономист.

По словам специалиста, на снижение курса рубля повлияли несколько факторов. Среди них — снижение поступлений от экспорта.

«Ситуация должна переломиться, потому что дорогие доллар и евро негативно скажутся на инфляции, вырастет стоимость товаров, которыми мы пользуемся на бытовом плане, в промышленном потреблении», — считает специалист.

На курс валют может повлиять укрепление цен на энергоносители, а также восстановление баланса денежных и товарных потоков, добавил Владимир Григорьев.

«У нас активно начал использоваться юань, и спрос со стороны импортеров на юань больше, чем поступает от экспортеров. Если удастся это отрегулировать, это позволит снизить давление на рубль. Также в руках ЦБ остаются инструменты валютных ограничений, которыми он активно пользовался в марте прошлого года», — заключил он.

Курс доллара 6 июля превысил 93 рубля, евро торговался дороже 102 рублей. Российская валюта подешевела в полтора раза за год. Падение началось с декабря прошлого года, когда вступили в силу западные санкции против российской нефти. Также на ослабление рубля негативно повлиял мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.