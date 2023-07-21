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04:30, 21 июля 2023Мир

Глава ЦРУ заявил о сомнении Китая в успехе при случае операции против Тайваня

Глава ЦРУ Бернс: Китай сомневается в успехе потенциальной военной операции против Тайваня

Фото: Reuters

Глава ЦРУ Уильям Бернс выступая на Аспеновском форуме по безопасности заявил, что китайские власти не уверены в успехе потенциальной военной операции против Тайваня и не приняли решения, проводить ее или нет. Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник отметил, что сомнения руководства КНР усилила спецоперация на Украине, за которой, по его мнению, «ни один иностранный лидер не следит с большим вниманием, чем Си».

Кроме того, Бернс подчеркнул, что ЦРУ в последние годы очень напряженно работало над восстановлением сети агентов в КНР, которую сильно «потрепали» местные контрразведчики, и добилась прогресса.

12 июля Китай направил наибольшее за последние месяцы число боевых самолетов в «чувствительные районы» вокруг Тайваня. Такой шаг последовал за визитами на остров законодателей США и Канады.

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    Юлия Мискевич
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