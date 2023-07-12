Военные самолеты Китая совершили крупнейший за последние месяцы налет на Тайвань

Bloomberg: военные самолеты КНР совершили крупнейший за три месяца налет на Тайвань

Китай направил наибольшее за последние месяцы число боевых самолетов в «чувствительные районы» вокруг Тайваня, такой шаг последовал за визитами на остров законодателей США и Канады. Об этом пишет Bloomberg.

По последним данным, 32 самолета пересекли срединную линию в Тайваньском проливе. Китайские воздушные аппараты действовали совместно с военно-морскими судами «для проведения совместных морских и воздушных учений». Тайваньские военные в свою очередь «внимательно следили» за передвижениями самолетов и кораблей, в том числе использовали «береговые ракетные системы для тщательного наблюдения и борьбы с ними».

Военные КНР активизировали налеты на остров — в последний раз крупный налет был совершен три месяца назад, в апреле, во время широкомасштабных учений. Самолеты и корабли КНР нередко пересекают линию, проведенную США в 1954 году, и это «изматывает малочисленные вооруженные силы Тайваня», пишет агентство.

Тайвань действительно находится в состоянии повышенной готовности на фоне того, что местные власти рассматривают действия Китая как попытки повлиять на общественное мнение на острове с демократическим управлением, в том числе путем незаконного финансирования кандидатов, дружественных Пекину, в преддверии президентских выборов в следующем году. Китай в свою очередь считает Тайвань своей частью и выступает за воссоединение с островом.