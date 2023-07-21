Психолог рассказала об опасностях перфекционизма

Психолог назвала чрезмерную самокритичность признаком нездорового перфекционизма

Психолог рассказала, как перфекционизм может привести к депрессии. Основные симптомы нездорового стремления к совершенству врач-медицинский психолог «СМ-Клиники» Любовь Крушинских назвала в беседе с Life.ru.

«Люди с патологическим перфекционизмом часто ставят перед собой нереально высокие стандарты и требования, что может привести к чрезмерной напряженности, выгоранию, истощению и низкой самооценке», — отметила эксперт.

Среди признаков нездорового перфекционизма Крушинских перечислила чрезмерную самокритичность, зацикленность на идеальном результате и постоянное сравнение себя с другими не в свою пользу. Она отметила, что навязчивое стремление к максимально возможным результатам таит в себе опасность и может выражаться в склонности к негативному мышлению и негативным прогнозам, особенно когда речь идет о работе. Кроме того, по словам психолога, перфекционисты нередко отказываются от помощи и нарушают баланс между работой и личной жизнью в пользу первого.

Люди, страдающие патологическим перфекционизмом, склонны углубляться в мелочи, забывая о главном и уделяя чрезмерное внимание деталям, которые не имеют решающего значения. Например, они не могут эффективно подготовиться к экзамену из-за того, что углубляются в каждое понятие, каждое новое слово, исследуя их до мельчайших деталей Любовь Крушинских медицинский психолог

Патологический перфекционизм, отметила Крушинских, мешает видеть главное и верно расставлять приоритеты. Люди с этим отклонением зачастую пренебрегают ментальным и физическим здоровьем ради достижения целей, а также игнорируют проблемы и беспокойство близких.

По словам психолога, людям с такой патологией необходимо делать регулярные перерывы, заниматься спортом, достаточно отдыхать и общаться с друзьями и семьей. Только так они могут вернуть в свою жизнь баланс, удовлетворенность и стать счастливее.

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