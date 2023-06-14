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18:59, 14 июня 2023Из жизни

Психолог назвала способы стать успешными неуверенным в себе людям

Психолог Никулушкина: синдром самозванца способен помочь построить карьеру

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Психолог Анастасия Никулушкина считает, что не нужно избавляться от синдрома самозванца, так как он способен помочь построить карьеру. Психолог назвала «Ленте.ру» способы стать успешными даже неуверенным в себе людям.

По словам психолога, люди с синдромом самозванца пребывают в постоянном страхе, что не справятся с поставленной перед ними задачей. Они обесценивают себя, не принимают похвалы и не верят в свой успех.

На первый взгляд синдром несет лишь негатив: выгорание, несоответствующий усилиям доход, недовольство своей жизнью. Однако в нем есть и положительные стороны

Анастасия Никулушкинапсихолог

В то же время синдром самозванца может мотивировать человека быть лучше, говорит Никулушкина. «Постоянная гонка изнуряет. Но кто сказал, что она должна быть вечной? Попробуйте приручить своего внутреннего самозванца и сделать топливом для достижения новых высот», — советует психолог.

Людей с синдромом самозванца постоянно преследуют мысли, что они ничего не знают. Однако и эту уверенность можно повернуть в положительное русло, сделав ее мотивом к познанию мира и получению новых знаний, добавила Никулушкина.

В процессе обучения мы часто соприкасаемся с большим количеством людей. Тем самым развиваем в себе эмпатию, коммуникативные навыки, находим новые способы получения информации. И волей-неволей приобретаем уверенность в себе. Обрастаем не только знаниями, но и людьми, с которыми учимся. Окружение — одна из важных ценностей в жизни

Анастасия Никулушкинапсихолог
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