Психолог назвала способы стать успешными неуверенным в себе людям

Психолог Никулушкина: синдром самозванца способен помочь построить карьеру

Психолог Анастасия Никулушкина считает, что не нужно избавляться от синдрома самозванца, так как он способен помочь построить карьеру. Психолог назвала «Ленте.ру» способы стать успешными даже неуверенным в себе людям.

По словам психолога, люди с синдромом самозванца пребывают в постоянном страхе, что не справятся с поставленной перед ними задачей. Они обесценивают себя, не принимают похвалы и не верят в свой успех.

На первый взгляд синдром несет лишь негатив: выгорание, несоответствующий усилиям доход, недовольство своей жизнью. Однако в нем есть и положительные стороны Анастасия Никулушкина психолог

В то же время синдром самозванца может мотивировать человека быть лучше, говорит Никулушкина. «Постоянная гонка изнуряет. Но кто сказал, что она должна быть вечной? Попробуйте приручить своего внутреннего самозванца и сделать топливом для достижения новых высот», — советует психолог.

Людей с синдромом самозванца постоянно преследуют мысли, что они ничего не знают. Однако и эту уверенность можно повернуть в положительное русло, сделав ее мотивом к познанию мира и получению новых знаний, добавила Никулушкина.

В процессе обучения мы часто соприкасаемся с большим количеством людей. Тем самым развиваем в себе эмпатию, коммуникативные навыки, находим новые способы получения информации. И волей-неволей приобретаем уверенность в себе. Обрастаем не только знаниями, но и людьми, с которыми учимся. Окружение — одна из важных ценностей в жизни Анастасия Никулушкина психолог

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