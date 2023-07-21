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15:09, 21 июля 2023Бывший СССР

Зеленский поручил МИД и ВСУ подготовить план работы зернового коридора

Президент Украины Зеленский поручил МИД и ВСУ подготовить план работы зернового коридора

Фото: Сергей Пивоваров / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД и главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному подготовить план действий для продолжения работы зернового коридора. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Главкому Залужному, командующему [ВМС Украины Алексею] Неижпапе и министру [инфраструктуры] Александру Кубракову [поручил] подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора". МИД — наработать аналогичные дипломатические шаги», — заявил украинский лидер по итогам ставки верховного главнокомандующего.

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    Кристина Есикова
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