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08:58, 21 июля 2023Россия

Знакомая рассказала о выбросившем из окна годовалого ребенка россиянине

Знакомая рассказала, что выбросивший из окна ребенка мужчина делал то же самое с животными

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Мужчина, который в Комсомольске-на-Амуре выбросил из окна годовалого ребенка, раньше делал то же самое с животными. Об этом сообщила его знакомая, которая была няней малыша, ее слова передает Telegram-канал Amur Mash.

По ее словам, мужчина уже выбрасывал из окна животных, но жестоким не был. Женщина рассказала, что за день до случившегося мужчина позвал ее к себе и попросил купить водки.

О случившемся стало известно 21 июля. По версии следствия, жительница Комсомольска-на-Амуре наняла для своего ребенка няню. Женщина оказывала услуги по месту своего проживания. Няня взяла с собой девочку и пошла в гости к соседу с третьего этажа и начала распивать с ним алкоголь. Когда девочка заплакала, мужчина выбросил ее из окна.

Пострадавшую госпитализировали, ей оказывают медицинскую помощь. Следователи возбудили уголовное дело, также идет проверка по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и халатности.

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    Анастасия Шейкина
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