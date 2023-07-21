В российском городе мужчина выбросил из окна годовалую девочку

В Комсомольске-на-Амуре мужчина выбросил из окна годовалую девочку и стал фигурантом дела

В Комсомольске-на-Амуре мужчина выбросил оставшуюся с няней годовалую девочку из окна и стал фигурантом дела. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

«В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, жительница Комсомольска-на-Амуре наняла для своего ребенка няню. Женщина оказывала услуги по месту своего проживания. Няня взяла с собой девочку и пошла в гости к соседу с стретьего этажа. Они начали распивать спиртные напитки. Когда девочка заплакала, мужчина выбросил ее из окна. Пострадавшую госпитализировали, ей оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, следователи дадут оценку действиям матери. Идет проверка по статьям 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и 293 УК РФ (халатность).

Ранее в Екатеринбурге мужчина выкинул из окна пятого этажа годовалого ребенка, пока его мать спала. Пострадавшего мальчика доставили в больницу.