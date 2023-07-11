Россиянин выбросил годовалого ребенка из окна пятого этажа

В Екатеринбурге мужчина выкинул годовалого ребенка из окна пятого этажа

В Екатеринбурге мужчина выкинул из окна пятого этажа годовалого ребенка, пока его мать спала. Об этом сообщил источник Е1.ru в правоохранительных органах.

По его информации, пострадавшего мальчика доставили в больницу. Жители общежития, в свою очередь, сообщили, что ребенка мог выбросить из окна сожитель матери годовалого ребенка.

Соседи охарактеризовали семью пострадавшего как неблагополучную, добавив, что женщина воспитывает не одного ребенка. На место происшествия выезжали правоохранители, более подробных данных о случившемся пока нет.

Ранее в Свердловской области в городе Кушва пьяная 70-летняя пенсионерка сбросила со второго этажа трехлетнего правнука. Ребенок упал с высоты 4,9 метра и ударился головой, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, а также ссадины лица, носа и мягких тканей грудной клетки.