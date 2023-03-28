Пьяная российская пенсионерка сбросила с балкона трехлетнего правнука

В Свердловской области пенсионерка сбросила с балкона второго этажа трехлетнего правнука

В городе Кушве Свердловской области пьяная 70-летняя пенсионерка сбросила со второго этажа своего трехлетнего правнука. Об этом сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, вечером 15 октября 2022 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, посадила мальчика на подоконник балкона на втором этаже и силой вытолкнула малыша наружу. В результате ребенок упал с высоты 4,9 метра и ударился головой.

Прибывшие на место медики доставили мальчика в центральную больницу Кувшы. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также ссадины лица, носа и мягких тканей грудной клетки. Пострадавший уже выписан из больницы.

В прокуратуре сообщили, что поступок пенсионерки попадает под статью о покушении на убийство малолетнего. Ведомство подчеркнуло, что россиянка умышленно сбросила внука с высоты. Однако по заключению эксперта женщина признана невменяемой. Теперь суд должен решить вопрос о применении к ней принудительного лечения.

Ранее в Нижегородской области произошел аналогичный случай. Там к 16 годам колонии приговорили 63-летнюю пенсионерку, которая выбросила из окна своего двухлетнего внука. Как стало известно, родители попросили бабушку посидеть с внуком, а сами ушли в гости. Женщина употребляла спиртное, когда малыш начал плакать и разозлил ее. В результате россиянка выкинула его из окна пятого этажа. Тело скончавшегося от переохлаждения мальчика нашли в сугробе на следующий день.

