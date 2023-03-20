Российской пенсионерке дали срок за выброшенного из окна внука

В Нижегородской области пенсионерке дали 16 лет за выброшенного на улицу внука

В Нижегородской области к 16 годам колонии за убийство двухлетнего внука приговорили 63-летнюю пенсионерку. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, жительница города Выксы пошла на преступление в январе 2022 года. Родители малыша ушли в гости к друзьям и попросили бабушку посидеть с внуком. Оставшись с ребенком, пенсионерка начала употреблять спиртное, и плачь младенца разозлил ее. Она выкинула мальчика из окна пятого этажа без верхней одежды. В результате ребенок скончался от переохлаждения. Тело мальчика нашли на следующий день в сугробе.

Осужденная вину не признала, сославшись на амнезию.

18 марта сообщалось, что в Петербурге 25-летняя женщина убила новорожденную дочь, оставив ее на балконе.