Россиянку задержали за убийство оставленного на балконе младенца

СКР: в Петербурге 25-летняя женщина убила новорожденную дочь, оставив ее на балконе

В Петербурге следователи задержали 25-летнюю женщину по подозрению в убийстве новорожденной дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, утром 14 марта женщина в квартире дома на улице Антонова-Овсеенко родила ребенка, но в больницу за помощью обращаться не стала. Вместо этого она оставила младенца на открытом балконе, в результате новорожденная девочка скончалась. После ее гибели женщина положила тело в пакет и вынесла в мусорный контейнер на проспекте Большевиков, где оно было обнаружено позже.

Следователи выясняют обстоятельства и причину, побудившие женщину на убийство своего ребенка. Вскоре ей будет предъявлено обвинение и решен вопрос о мере пресечения.