Россиянин под наркотиками покусал полицейского и попал под следствие

В ЯНАО возбудили дело против юноши, покусавшего под наркотиками полицейского

В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего молодого человека, покусавшего под наркотиками полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщается в региональном управлении Следственного комитета России.

Юношу заподозрили в преступлении по статям 228 («Незаконное приобретение наркотических средств») и 318 («Применение насилия в отношении представителей власти») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, во время патрулирования улиц 10 июля полицейские заметили молодого человека в неадекватном состоянии и попытались забрать его в отделение. Однако фигурант толкнул правоохранителя и попытался сбежать, а когда тот его поймал, укусил. Во время досмотра у юноши нашли сверток с наркотиками.

Ранее сообщалось, что в Мурманске оштрафовали 19-летнюю девушку, расцарапавшую лицо полицейскому.