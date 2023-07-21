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09:20, 21 июля 2023Силовые структуры

Россиянин под наркотиками покусал полицейского и попал под следствие

В ЯНАО возбудили дело против юноши, покусавшего под наркотиками полицейского

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего молодого человека, покусавшего под наркотиками полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщается в региональном управлении Следственного комитета России.

Юношу заподозрили в преступлении по статям 228 («Незаконное приобретение наркотических средств») и 318 («Применение насилия в отношении представителей власти») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, во время патрулирования улиц 10 июля полицейские заметили молодого человека в неадекватном состоянии и попытались забрать его в отделение. Однако фигурант толкнул правоохранителя и попытался сбежать, а когда тот его поймал, укусил. Во время досмотра у юноши нашли сверток с наркотиками.

Ранее сообщалось, что в Мурманске оштрафовали 19-летнюю девушку, расцарапавшую лицо полицейскому.

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    Илона Палей
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