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09:12, 21 июля 2023Путешествия

Россиянин побывал в Польше и назвал странные поводы для гордости ее жителей

Россиянин побывал в Польше и удивился, что ее жители гордятся своей любовью к выпивке

Фото: Matej Leskovsek / Reuters

Российский турист побывал в Польше и удивился, что жители этой страны гордятся своей любовью к выпивке. Своим мнением он поделился в блоге «Где нам жить», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам россиянина, полякам льстит тот факт, что их страна находится в десятке самых пьющих в мире. Он отметил, что это место они занимают по праву. «Поляки правда достаточно много пьют, отмечу, что в отличие от тех же немцев, предпочитающих пиво или другие слабоалкогольные напитки, поляки чаще пьют крепкие напитки, особенно уважают водку или же настойки», — пояснил турист.

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Среди других странных поводов для гордости жителей Польши россиянин назвал их убеждение, что водка — польский напиток, и принадлежность к Евросоюзу.

«Чуть ли не в каждом разговоре, зашедшем о политике, поляки не упустят возможности отметить, что они часть Евросоюза, причем часть не самая малая, как они же и подметят, — они аж на десятом месте, с такой "мощью", конечно, считается и Германия, и Франция», — поразился путешественник.

Ранее россиянин побывал в польском селе Спыхово и описал поездку фразой «чувствовалась разруха». По словам автора публикации, европейская деревня имела мрачный антураж, так как поездка произошла весной.

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    Марина Черняк
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