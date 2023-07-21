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17:05, 21 июля 2023Из жизни

Женщина получила отправленную в 1969 году таинственную открытку

Bangor Daily News: американка получила отправленную 54 года назад открытку

Фото: I. Grasbergs / Shutterstock / Fotodom

Жительница американского города Портленд, штат Мэн, получила таинственную открытку, которая была отправлена из Парижа еще в 1969 году. Об этом сообщает Bangor Daily News.

Джессика Минс прожила в своем доме 17 лет. Недавно женщина обнаружила в почтовом ящике потрепанную открытку и подумала, что послание было доставлено по ошибочному адресу и предназначалось кому-то из ее соседей. Позже американка поняла, что открытка была отправлена 54 года назад и была адресована первоначальным владельцам ее дома — Рене Ганьону и его жене. Адресат письма ушел из жизни в 1988 году.

«Дорогие ребята! К моменту, когда вы получите эту открытку я уже давно буду дома, но кажется правильным отправить вам ее с Эйфелевой башни, где я сейчас нахожусь. Не имею возможности много всего посмотреть, но хорошо провожу время», — говорилось в послании.

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На открытке, которая была подписана человеком по имени Рой, была изображена Триумфальная арка в Париже. Открытку отправили 15 марта 1969 года, но кто-то наклеил на нее новую американскую марку с отметкой от 12 июля 2023 года из Таллахасси, штат Флорида. Где послание находилось в течение 54 лет, неизвестно. «Это загадка» — подчеркнула Минс.

Согласно информации, найденной в архивах, Рене Альбериа Ганьон родился в Квебеке 27 июля 1905 года. В молодости он эмигрировал в США и осел в Берлине, штат Нью-Гэмпшир, где владел своим автосалоном с 1935 по 1940 год. Предположительно отправителем открытки был Рой Салзман — супруг одной из дочерей Ганьонов. Он жил в Брюсселе, Бельгия.

Минс предположила, что недавно старую открытку нашел один из родственников Ганьона, проживающих во Флориде, и решил повторно отправить ее по почте.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Спрингфилд, штат Иллинойс, получила почтовую открытку, датированную 1993 годом. Она тщательно изучила открытку и выяснила, что ее отправили прошлым жильцам дома.

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    Алиса Дмитриева
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