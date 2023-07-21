Россиянам рассказали о правилах хранения картофеля в квартире

Технолог Горенкова: хранить картофель в квартире можно только в темном месте

В квартире картофель необходимо хранить только в темном, прохладном и сухом месте. Об этом в разговоре с News.ru россиянам рассказала технолог, специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Оксана Горенкова.

«Не используйте целлофановые пакеты, удерживающие тепло и влагу. Сетка или перфорированный целлофановый пакет вполне подходят, так как обеспечивают беспрепятственное перемещение воздуха и не дают картофелю сохнуть», — объяснила эксперт.

Для хранения картофеля стоит выбрать корзинки, картонные коробки, хлопковые или муслиновые мешки, а также деревянные ящики. Что касается холодильника, то его назвали не лучшим местом для картофеля, так как слишком низкие температуры могут привести к порче текстуры и потемнению. «Если же картофель приходиться хранить в холодильнике, то перед его приготовлением необходимо дать ему время достигнуть комнатной температуры», — уточнила технолог.

Ранее дачникам посоветовали спасти картофель от колорадского жука, высадив вокруг участка и между рядами растения одно или несколько растений, которые будут отпугивать насекомых. Среди них указали шалфей, хрен, чеснок, лук, фасоль.