Дачникам предложили бороться с колорадским жуком с помощью хрена

«БелНовости»: бороться с колорадским жуком на участке можно с помощью хрена

Владельцам дачных участков предложили бороться с колорадским жуком с помощью хрена. Об этом стало известно из материалов издания «БелНовости».

Эксперты отметили, что колорадский жук является одним из самых злостных вредителей на участке. Для того чтобы избавиться от него, они посоветовали высадить вокруг участка и между рядами картофеля одно или несколько растений, которые будут отпугивать насекомых. Среди них — шалфей, хрен, чеснок, лук, фасоль. Кроме того, колорадский жук не переносит соседства с такими растениями, как кориандр, тимьян, бархатцы.

В июле дачникам предложили бороться с колорадским жуком с помощью отвара из чистотела. Для его приготовления понадобится добавить в литр воды 200-300 граммов чистотела, довести воду до кипения, после чего варить еще 15 минут, а затем остудить и процедить.