Среда обитания
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15:31, 13 июля 2023Среда обитания

Дачникам предложили бороться с колорадским жуком с помощью одного отвара

Эксперт Коврижных: бороться с колорадским жуком можно с помощью отвара из чистотела

Фото: Nataliia Maksymenko / Shutterstock / Fotodom

Владельцам дачных участков предложили бороться с колорадским жуком с помощью отвара из чистотела. Такой совет им дала агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, ее слова передает издание «БелНовости».

Эксперт отметила, что колорадский жук — очень прожорливое и живучее существо, от которого очень трудно полностью избавиться. Для борьбы с этим вредителем она посоветовала приготовить отвар, состоящий из одного ингредиента — чистотела. Для этого понадобится добавить в литр воды 200-300 граммов чистотела, довести воду до кипения, после чего варить еще 15 минут. Затем отвар необходимо остудить и процедить. Далее отвар можно опрыскивать, предварительно растворив 250-300 миллилитров в 10 литрах воды.

Коврижных пояснила, что колорадский жук не переносит запах чистотела. Она добавила, что этот отвар будет эффективен против многих других вредителей на участке.

В июле дачникам предложили бороться с колорадским жуком с помощью кур, индюков, куропаток и фазанов.

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    Полина Кислицына
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