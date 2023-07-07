Дачникам предложили бороться с колорадским жуком с помощью индюков

«БелНовости»: бороться с колорадским жуком можно с помощью кур, индюков и куропаток

Владельцам дачных участков предложили бороться с колорадским жуком с помощью кур, индюков, куропаток и фазанов. Об этом и других способах избавления от вредителя стало известно из материалов издания «БелНовости».

Эксперты отметили, что колорадские жуки могут серьезно повредить посадки картофеля, томатов или баклажанов. Для борьбы с вредителями они порекомендовали пустить на картофельные грядки пустить куропаток, фазанов, кур или индюков, которые будут «прореживать» численность вредителей. При этом специалисты предупредили, что не стоит рассчитывать на гарантированное избавление от жуков таким образом.

Другой способ избавления от колорадского жука связан с привлечением полезных насекомых — например, личинок златоглазок. Сделать это можно, опрыскав ботву нужных растений раствором из воды и сахара либо намазав колышки между посадками пастой из сахара и дрожжей. Эксперты подчеркнули, что полезные насекомые зачастую помогают уничтожить именно яйца или личинки колорадского жука, но не взрослых особей. Еще одно насекомое, полезное в борьбе с колорадским жуком — жужелица, которая селится в компостных кучах и на обильно замульчированной земле.

В июне владельцам дачных участков предложили избавиться от колорадских жуков с помощью уксуса.