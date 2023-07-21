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09:50, 21 июля 2023Россия

Пожар после обстрела завода в приграничном российском регионе сняли на видео

В сети появились кадры горящего завода «Мелькомбинат» после обстрела Курской области

В сети появились кадры завода «Мелькомбинат» в Курской области, который загорелся после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Теткино. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах виден черный дым, идущий из горящего предприятия.

Украина атаковала предприятие в приграничном российском регионе 21 июля. По предварительным данным, на территории завода разорвалось семь снарядов калибра 152 миллиметра. В результате атаки повреждена крыша здания и несколько хозпостроек.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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