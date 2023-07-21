ВСУ обстреляли предприятие в приграничном российском регионе

Mash: ВСУ обстреляли завод в Курской области, есть повреждения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли завод в поселке Теткино Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Под обстрел попало предприятие «Мелькомбинат». По информации канала, на территории завода разорвалось семь снарядов калибра 152 миллиметра.

В результате атаки повреждена крыша здания. Помимо этого, осколками повреждены несколько хозяйственных построек. Пострадавших нет.

19 июля ВСУ обстреляли спиртзавод в Курской области. На его территории разорвалось восемь снарядов. Местные жители сообщали, что в результате атаки было повреждено здание мельницы, а также линия электропередачи.