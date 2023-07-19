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19:02, 19 июля 2023Россия

ВСУ обстреляли спиртзавод в приграничном российском регионе

Mash: украинские войска обстреляли спиртзавод в Курской области

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли спиртзавод в поселке Теткино Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, под обстрелом оказалось предприятие «Курскпродукт». На территории завода разорвались восемь снарядов.

По словам местных жителей, в результате атаки было повреждено здание мельницы, а также линия электропередачи, из-за чего в домах пропал свет. Данных о пострадавших нет.

Ранее 19 июля в городе Суджа Курской области после обстрела со стороны ВСУ начался пожар. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о загоревшемся жилом доме. Также, по его словам, осколками были повреждены несколько соседних домов.

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    Алан Босиков
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