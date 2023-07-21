США усилят военное присутствие в Ормузском проливе

Пентагон заявил о планах США разместить два десантных корабля в Ормузском проливе

Центральное командование Пентагона заявило, что США усиливают двумя десантными кораблями военную группировку в Ормузском проливе. Об этом сообщает РИА Новости.

США разместят два десантных корабля в Ормузском проливе, чтобы защитить международное судоходство от угрозы, якобы исходящей от Ирана. Так, универсальный десантный корабль USS Bataan и десантный корабль-док USS Carter Hall будут выполнять задачи в регионе вместе с эсминцем USS Thomas Hudner, истребителями F-16 и F-35, об отправке которых сообщалось ранее.

Принятое решение в Пентагоне назвали «ответом на недавние попытки Ирана угрожать свободному потоку торговле».

Ранее сообщалось, что США направляют истребители F-16 в район Персидского залива, чтобы помочь защитить корабли от захвата Ираном в Ормузском проливе. Эту меру приняли чуть более недели спустя после того, как Иран пытался захватить два нефтяных танкера в районе пролива.