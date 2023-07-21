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09:53, 21 июля 2023Россия

В Госдуме назвали призывной возраст для срочной службы

Депутат Картаполов: призывной возраст срочной службы в России составит с 18 до 30 лет

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал призывной возраст для срочной службы. Депутат уточнил, что он составит с 18 до 30 лет, передает ТАСС.

Он заверил, что соответствующая поправка уже поддержана комитетом. Картаполов также отметил, что нижний предел призывного возраста не станут повышать до 21 года.

Глава думского комитета по обороне разъяснил, что новые нормы призывного возрасте не коснутся осеннего призыва 2023 года, а начнут действовать с весеннего призыва 2024-го.

«Нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет. Такая возможность им сейчас предоставляется», — сказал Картаполов.

Повысить призывной возраст в декабре 2022 года предложил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Тогда же он выразил мнение, что срочники должны иметь возможность перейти на службу по контракту.

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    Анна Щербакова
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