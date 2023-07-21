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09:52, 21 июля 2023Наука и техника

В России создали портативные РЛС для защиты от морских беспилотников

«Росэлектроника»: созданы портативные РЛС для защиты от морских беспилотников
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Dmitry Taranets / Shutterstock / Fotodom

В России созданы портативные радиолокационные станции (РЛС), предназначенные для защиты объектов от морских беспилотников на расстоянии до шести километров. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор Рыбинского завода приборостроения (входит в холдинг «Росэлектроника») Андрей Комогорцев.

Агентство отмечает, что масса портативной РЛС вместе с поворотным устройством и аккумулятором не превышает 25 килограммов, а ее работе не мешает водная поверхность. «Любительская трехметровая лодка гарантированно видна с расстояния шести километров. Это позволяет использовать такую станцию для охраны морских и речных объектов от несанкционированного проникновения», — сказал руководитель.

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По оценке главного редактора журнала «Беспилотная авиация» Дениса Федутинова, подобные устройства можно использовать для защиты объектов вроде Крымского моста и они не требуют дополнительной инфраструктуры. «При этом их дальность обнаружения малоразмерных надводных объектов в шесть километров при заявленной ранее в открытых источниках максимальной скорости морских дронов Украины в 43 узла будет обеспечивать оповещение соответствующих силовых структур минимум за четыре минуты до контакта», — сказал эксперт.

В июне ТАСС со ссылкой на близкий к военному ведомству источник сообщил, что автоматизированные твердотельные маловысотные РЛС «Подлет» широко используются в зоне специальной военной операции.

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    Иван Потапов
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