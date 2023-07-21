Украинцы раскритиковали Рианну из-за цепи ее мужа A$AP Rocky с буквой Z

Украинцы раскритиковали Рианну в сети из-за цепи ее мужа A$AP Rocky с буквой Z

Украинцы раскритиковали барбадосскую певицу Рианну в сети из-за того, что ее муж, американский хип-хоп-исполнитель A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) опубликовал фото массивной цепи с кулоном в виде латинской буквы Z. Свои комментарии жители Украины оставили под постом артистки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Украинцы обвинили супруга исполнительницы в поддержке России, а также посоветовали рэперу «включить мозг» и объяснить свои действия. Некоторые пользователи заявили, что разочаровались в паре, а действие Майерса «разбило им сердце».

Ранее A$AP Rocky поделился серией кадров с рекламной кампании бренда наушников Beats. На одном снимке была запечатлена массивная цепь с кулоном в виде латинской буквы Z. Подписчики раскритиковали рэп-исполнителя в комментариях под постом. Сам артист никак не прокомментировал критику, однако пост с рекламной кампанией вскоре был удален.