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18:58, 20 июля 2023Ценности

На фото ASAP Rocky с цепью разглядели поддержку спецоперации на Украине

Пользователи сети раскритиковали рэпера ASAP Rocky из-за фото цепи с буквой Z

Фото: @asaprocky

Пользователи сети разглядели поддержку военной спецоперации России на Украине на новом фото американского рэпера ASAP Rocky. Соответствующие публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Артист поделился серией кадров с рекламной кампании бренда наушников Beats. Так, на одном снимке была запечатлена массивная цепь с кулоном в виде латинской буквы Z из танков.

Подписчики раскритиковали рэп-исполнителя в комментариях под постом. «Когда фит с SHAMANом?», «Ты хоть понимаешь, что ты сейчас сделал?», «Видимо, кто-то не читает новости и из-за этого станет изгоем у своих фанатов», «Новый Канье Уэст?», «Надеюсь, что дядька просто не понял, что творит», — высказывались они.

В июле 2022 года сообщалось, что фото английского актера Тома Холланда стало вирусным и вызвало споры в сети из-за символа Z на джинсах. Некоторые интересовались, не означает ли он, что актер поддерживает спецоперацию на Украине. Так, на размещенном снимке артист запечатлен в бейсболке, белой футболке и серых джинсах. При этом на правом заднем кармане брюк, во внешнем верхнем углу, пользователи разглядели соответствующую букву латинского алфавита.

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    Карина Черных
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