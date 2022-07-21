Фото Тома Холланда с символом Z на джинсах вызвало споры в сети

Фото актера Тома Холланда стало вирусным в Twitter из-за символа Z на джинсах

Фото английского актера Тома Холланда стало вирусным и вызвало споры в сети из-за символа Z на джинсах. Данный кадр появился в Twitter-аккаунте пользовательницы с никнеймом slaylikedaya и набрал более 140 тысяч лайков.

На размещенном снимке артист запечатлен в бейсболке, белой футболке и серых джинсах. При этом на правом заднем кармане брюк, во внешнем верхнем углу, пользователи разглядели соответствующую букву латинского алфавита.

Фото вызвало дискуссию, в рамках которой юзеры пытались выяснить происхождение указанного символа. Некоторые интересовались, не означает ли он, что актер поддерживает спецоперацию на Украине: «Он поддерживает Россию? Я разочарована, Том был любимым актером моей дочери», «Я озадачен. Моей первой мыслью было: "Не могу поверить, что он на стороне России"», «Означает ли эта буква Z то же, что и символ, который использует Россия?»

Другие пользователи решили, что таким образом актер выражает чувства к своей девушке — американской актрисе Зендее: «Z означает "Зендея"», «Хочу, чтобы кто-то был одержим мной так же, как Том Зендеей», «Она пометила свою территорию».

В то же время часть юзеров предположила, что упомянутый символ — часть дизайна джинсов, о которой Холланд мог не подозревать.

Ранее в июле в фото Ирины Шейк с оливье разглядели поддержку спецоперации на Украине. В среду, 14 июля, манекенщица опубликовала в своем блоге сторис, на которых была запечатлена миска с салатом оливье, с надписью: Russianzz on Wednaday (неправильное написание английского слова Wednesday — «среда»). Двойная латинская буква Z в окончании стала предметом обсуждения в сети.