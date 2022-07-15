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Шейк ответила на обвинения в поддержке спецоперации на Украине на фото с оливье

Модель Ирина Шейк объявила, что в ее фото с салатом оливье нет политической коннотации
Ирина Шейк

Ирина Шейк . Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская супермодель Ирина Шейк ответила на обвинения в поддержке спецоперации на Украине, которые она получила от пользователей Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) после публикации фотографии с салатом оливье и банными вениками. Соответствующий комментарий появился в сторис ее личного аккаунта.

«Иногда салат — это просто салат. Честное слово, здесь нет никаких скрытых посланий или политических коннотаций. Желаю всем любви», — объявила манекенщица.

14 июля Ирина Шейк опубликовала в своем блоге снимки, на которых была запечатлена миска салата с надписью: Russianzz on Wednaday (неправильное написание английского слова Wednesday — «среда»).

Двойная латинская буква Z в окончании слова «россияне» стала предметом обсуждения в сети. Некоторые юзеры принялись критиковать знаменитость, увидев в ее фразе скрытый смысл. «Отмените ее», «Уезжай в Россию, Ирина! Тебе здесь больше не место», — призывали одни.

Другие же встали на ее защиту. «А давайте тогда и джаз отменим, там тоже двойная Z», «А давайте просто удалим эту букву из алфавита! Я устала от этой отмены знаменитостей», — возмущались поклонники.

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Карина Черных
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